Провокація заради ескалації: Портников припустив, навіщо Росія підбурює НАТО збивати її літаки

Журналіст Віталій Портников припустив навіщо Путін провокує НАТО / © ТСН.ua

Росія влаштовує регулярні провокації у повітряному просторі країн НАТО з очевидною метою «намацати червоні лінії Заходу». При цьому Кремль можливо навіть хоче, щоб країни Альянсу збили російський літак, адже це дозволить вийти на новий рівень ескалації та погроз.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

Зондування «червоних ліній» і роль «жертви»

Журналіст наголошує, що провокації у повітряному просторі НАТО можуть бути частиною стратегії Кремля. І хоча Москва зондує реакцію Заходу, відкритим залишається питання, що саме має відбутися після збиття першого пілотованого літака РФ.

Портников навів приклад збиття російського військового гелікоптера армією Азербайджану наприкінці першого етапу Другої Карабаської війни, після чого одразу з’явилася спільна заява президентів РФ, Азербайджану й прем’єр-міністра Вірменії, яка фактично завершила війну на умовах, невигідних для Єревану.

«Тобто, Путін шукав приводу, щоб втрутитись в ескалацію, але йому потрібно було виступати в ролі жертви, а не в ролі спостерігача. Можливо й зараз цими провокаціями російський президент хоче, щоб РФ виступала в ролі жертви й щоб він міг погрожувати країнам ЄС та НАТО більш рішучими та відкритими діями», — пояснив Портников.

Різниця між збиттям літака та дрона

Журналіст нагадав і про інший важливий прецедент — збиття російського літака Туреччиною. Тоді це призвело до різкого загострення відносин між Москвою та Анкарою, супроводжуючись надмірною пропагандистською ескалацією з боку Росії.

Коментуючи заяви про те, що Європа буде збивати російські літаки та БПЛА, Портников акцентував на існуванні різниці між пілотованими та безпілотними літальними апаратами для РФ.

«Коли ми чуємо, що Європа буде збивати російські літаки та БПЛА, то маємо усвідомлювати, що для РФ буде різниця між пілотованими та безпілотними літальними апаратами. Можливо, Росія прагне до збиття власних військових обʼєктів, щоб вийти на новий рівень ескалації», — підсумував Віталій Портников, припустивши, що такий інцидент може стати підставою для нових погроз Європі.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило про те, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору повною мірою, зокрема і збиттям російських літаків. Нібито цього тижня євродипломати передали Кремлю чітке попередження про це.