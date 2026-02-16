Провокації на кордоні НАТО: до Польщі вторгся повітряний обʼєкт

Польські військові / © ТСН.ua

У ніч проти 16 лютого системи радіолокації Польщі зафіксували чергове вторгнення повітряних об’єктів з території Білорусі. Йдеться про об’єкти, схожі на повітряні кулі.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі у соцмережі X.

Деталі інциденту

За даними польського оборонного відомства, об’єкти були оперативно ідентифіковані та перебували під безперервним наглядом військових систем розвідки.

«Ситуація перебувала під контролем і не становила загрози для безпеки повітряного руху або громадян Республіки Польща. Зафіксовані порушення нашого повітряного простору не відрізнялися від інцидентів, що спостерігалися останнім часом у районі польсько-білоруського кордону», — зазначили в Міноборони.

Реакція військових та спецслужб

Польська армія діє згідно з встановленими процедурами. Військові тісно співпрацюють зі спецслужбами для швидкого реагування на подібні провокації. Спільна робота включає:

Перехоплення об’єктів у повітрі;

Затримання осіб, підозрюваних у причетності до запуску цих об’єктів.

Збройні сили Польщі наголосили, що підтримують цілодобову оперативну готовність до захисту повітряного простору країни.

Останніми місяцями використання повітряних куль стало частиною гібридного тиску з боку режиму Лукашенка. Подібні об’єкти часто використовуються для:

Розвідки: перевірки готовності та часу реакції систем ППО Польщі. Відволікання: виснаження ресурсів повітряних сил та прикордонної служби. Контрабанди: іноді за допомогою таких засобів переправляють дрібні вантажі або технічне обладнання.

Варшава неодноразово заявляла, що розглядає подібні дії як свідому дестабілізацію кордонів східного флангу НАТО.

Ззаначимо, 6 лютого на території військового об’єкта в Лезьниці-Великій (Лодзинське воєводство) впав безпілотний літальний апарат. Військова жандармерія Польщі розпочала розслідування інциденту.

Напад на Польщу? Варшава готується до війни

У Польщі від 2026 року планують створити резерв високої готовносиі, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових. Водночас частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною.

Нагадаємо, вже найближчим часом Польща зможе масово виробляти та зберігати протипіхотні міни. 20 лютого, після шестимісячного періоду денонсації, країна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін. Метою цього рішення є посилення оборони території держави.