ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
617
Час на прочитання
2 хв

Провокації на кордоні НАТО: до Польщі вторгся повітряний обʼєкт

Польща перехопила об’єкти з Білорусі та шукає причетних.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Польські військові

Польські військові / © ТСН.ua

У ніч проти 16 лютого системи радіолокації Польщі зафіксували чергове вторгнення повітряних об’єктів з території Білорусі. Йдеться про об’єкти, схожі на повітряні кулі.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі у соцмережі X.

Деталі інциденту

За даними польського оборонного відомства, об’єкти були оперативно ідентифіковані та перебували під безперервним наглядом військових систем розвідки.

«Ситуація перебувала під контролем і не становила загрози для безпеки повітряного руху або громадян Республіки Польща. Зафіксовані порушення нашого повітряного простору не відрізнялися від інцидентів, що спостерігалися останнім часом у районі польсько-білоруського кордону», — зазначили в Міноборони.

Реакція військових та спецслужб

Польська армія діє згідно з встановленими процедурами. Військові тісно співпрацюють зі спецслужбами для швидкого реагування на подібні провокації. Спільна робота включає:

  • Перехоплення об’єктів у повітрі;

  • Затримання осіб, підозрюваних у причетності до запуску цих об’єктів.

Збройні сили Польщі наголосили, що підтримують цілодобову оперативну готовність до захисту повітряного простору країни.

Останніми місяцями використання повітряних куль стало частиною гібридного тиску з боку режиму Лукашенка. Подібні об’єкти часто використовуються для:

  1. Розвідки: перевірки готовності та часу реакції систем ППО Польщі.

  2. Відволікання: виснаження ресурсів повітряних сил та прикордонної служби.

  3. Контрабанди: іноді за допомогою таких засобів переправляють дрібні вантажі або технічне обладнання.

Варшава неодноразово заявляла, що розглядає подібні дії як свідому дестабілізацію кордонів східного флангу НАТО.

Ззаначимо, 6 лютого на території військового об’єкта в Лезьниці-Великій (Лодзинське воєводство) впав безпілотний літальний апарат. Військова жандармерія Польщі розпочала розслідування інциденту.

Напад на Польщу? Варшава готується до війни

У Польщі від 2026 року планують створити резерв високої готовносиі, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових. Водночас частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною.

Нагадаємо, вже найближчим часом Польща зможе масово виробляти та зберігати протипіхотні міни. 20 лютого, після шестимісячного періоду денонсації, країна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін. Метою цього рішення є посилення оборони території держави.

Дата публікації
Кількість переглядів
617
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie