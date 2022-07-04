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Проявив жест доброї волі: у Росії біля кордону з Україною впав військовий безпілотник РФ та спалив будинок

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Проявив жест доброї волі: у Росії біля кордону з Україною впав військовий безпілотник РФ та спалив будинок

Фото: російські телеграм-канали

У російському місті Таганрозі, що неподалік кордону з Україною, 4 липня на приватний будинок впав військовий безпілотник "Форпост".

Через це будинок спалахнув та повністю згорів. Місцева влада та правоохоронні органи країни-окупантки відмовилися коментувати інцидент. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Подія сталася ввечері, 4 липня, у приватному секторі Таганрога. Поруч із місцем пожежі виявили залишки російського військового безпілотника. Спочатку росіяни поспішили традиційно у всьому звинуватити Україну, проте на уламках виявили російські розпізнавальні знаки.

Ростовський сайт 161.ru повідомляє, що через падіння безпілотника приватний будинок повністю згорів. Влада ситуацію відмовилася коментувати. 

Український військовий журналіст Роман Бочкала зазначив, що це - російський БПЛА "Форпост", вартістю 7 млн доларів. 

Нагадаємо, росіяни використовують безпілотники у війні проти України. Так, 7 квітня, українські бійці збили новітній ударний БпЛА окупантів “Оріон”.

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