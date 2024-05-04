Проєкт “Кремлівська весна”: політолог розповів про підступні плани російської влади

У Росії очікується спалах “побєдобєсія” на тлі інавгурації Путіна.
Уже наступного тижня в Росії відбуватиметься кульмінація проєкту "Кремлівська весна", який російська влада реалізовує у кількох напрямках. Її головним проявом стане спалах “побєдобєсія” на 9 травня на тлі інавгурації Путіна на посаду президента РФ.
Таку думку висловив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що ця "весна" не закінчиться до червня, тому що на середину червня запланований Саміт миру у Швейцарії. До того часу з одного боку Росія намагатиметься досягнути максимальних успіхів на фронті, що відповідним чином кореспондується з темпами надання Україні американської зброї... А другий момент – спроба дискредитації українського політичного та військового керівництва", - припустив він, навівши як приклад фейк про відставку головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Наступним елементом "Кремлівської весни", за словами експерта, буде спроба показати неефективність допомоги Заходу, яку будуть потужно транслювати на громадян РФ, а також на громадян інших країн, щоб зменшити наступну хвилю допомоги Україні від ЄС та США.
"Звичайно, це і дискредитація майбутнього Саміту миру. До цього саміту у мене немає завищених оцінок. А для Росії це неприйнятний сценарій, бо десятки країн мають можливість зібратися та шукати спільну мову про те, як треба поставити РФ на місце та її перемогти", - зазначив Магда.
Нагадаємо, росіяни активізувалися на всій лінії фронту, оскільки їм традиційно потрібні здобутки до "9 травня".
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