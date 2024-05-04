Проєкт “Кремлівська весна”: політолог розповів про підступні плани російської влади

Уже наступного тижня в Росії відбуватиметься кульмінація проєкту "Кремлівська весна", який російська влада реалізовує у кількох напрямках. Її головним проявом стане спалах “побєдобєсія” на 9 травня на тлі інавгурації Путіна на посаду президента РФ.

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що ця "весна" не закінчиться до червня, тому що на середину червня запланований Саміт миру у Швейцарії. До того часу з одного боку Росія намагатиметься досягнути максимальних успіхів на фронті, що відповідним чином кореспондується з темпами надання Україні американської зброї... А другий момент – спроба дискредитації українського політичного та військового керівництва", - припустив він, навівши як приклад фейк про відставку головкома ЗСУ Олександра Сирського.

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Наступним елементом "Кремлівської весни", за словами експерта, буде спроба показати неефективність допомоги Заходу, яку будуть потужно транслювати на громадян РФ, а також на громадян інших країн, щоб зменшити наступну хвилю допомоги Україні від ЄС та США.

"Звичайно, це і дискредитація майбутнього Саміту миру. До цього саміту у мене немає завищених оцінок. А для Росії це неприйнятний сценарій, бо десятки країн мають можливість зібратися та шукати спільну мову про те, як треба поставити РФ на місце та її перемогти", - зазначив Магда.

Нагадаємо, росіяни активізувалися на всій лінії фронту, оскільки їм традиційно потрібні здобутки до "9 травня".

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