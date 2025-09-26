Пройшов «зону смерті» і вижив: альпініст першим у світі спустився з Евересту без кисню

Еверест / © pixabay.com

Велична вершина гори Еверест, що здіймається на 8 849 метрів над рівнем моря, є головним викликом для кожного альпініста. Проте польський екстремал Анджей Баргіель, якому нещодавно виповнилось 37 років, здійснив неймовірне — він став першою людиною, яка піднялася на Еверест, а потім спустилася з гори на лижах без використання будь-якого додаткового кисню.

Про це пише Daily Mail.

Спуск із «зони смерті» та 16 годин випробувань

Попри те, що понад 6 000 людей підкорили Еверест, менше 200 зробили це без кисню, і жоден із них навіть не намагався спуститися після цього на лижах. Сходження Баргіель здійснив вкрай небезпечної осінньої пори, коли більшість експедицій уникають гори через глибокий сніг, потужні вітри та відсутність підтримки. Під час чотириденного підйому він разом із гідом потрапив у пастку через сильний снігопад у «зоні смерті» — регіоні вище за 8 000 метрів.

Тут повітря містить лише третину необхідного кисню, і людське тіло не може акліматизуватися. Екстремал був змушений перебувати в цій області 16 годин, що вважається смертельно небезпечним навіть із додатковим киснем.

«Я на вершині найвищої гори у світі і збираюся спуститися з неї на лижах», — заявив пан Баргіель, записуючи відео на вершині.

Його епохальний спуск розпочався 22 вересня. За словами спортсмена, він свідомо обрав осінній сезон, хоча знав про всі ризики. Але, за його словами, найбільшою проблемою стала не погода, а навігація.

Спуск через смертельно небезпечний льодопад Кхумбу

Найбільшим викликом для лижника став горезвісний льодовик Кхумбу — лабіринт довжиною понад 2,5 кілометри з тріщин, снігових мостів і нависаючих брил льоду, що постійно змінюються.

«Я знав, що складні осінні умови та прокладання лінії спуску через льодовик Кхумбу будуть найбільшим викликом, з яким я міг коли-небудь зіткнутися», — розповів він журналістам.

Цей етап Баргіель пройшов на лижах без використання мотузок, не знімаючи лиж. До нього це вдалося зробити лише одній людині. В цьому випробуванні Анджею допоміг дрон, яким керував його брат: пристрій надав необхідну підтримку, щоб орієнтуватися у смертельно небезпечному проході.

Амбітна мета: спуститися з усіх 14 «восьмитисячників»

Рекорд Баргіеля не був випадковим. Це була вже третя спроба після років підготовки. Раніше він був змушений відмовитися від спуску у 2019-му через небезпечний лід, що нависавнад маршрутом спуску, та у 2022-му — через сильний вітер.

Після успішного спуску Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі, написав у соцмережі X: «Небо — це межа? Не для поляків! Анджей Баргель щойно спустився на лижах з гори Еверест.»

Спуск з Евересту — лише частина великих амбіцій Баргіеля: стати першою людиною, яка з’їде на лижах з усіх 14 світових вершин висотою понад 8 000 метрів, так званих «восьмитисячників». Наразі він вже спустився із шести, в тому числі і з найсмертоноснішої гори у світі — Чогорі.

Ця вершина, розташована в гірській системі Каракорум на кордоні між Пакистаном та Китаєм, є другою за висотою у світі після Евереста. Чогорі відома своєю надзвичайною складністю та небезпекою для сходження, тому її часто називають «Дикою Горою» або «Горою-Вбивцею».

Нагадаємо, понад 330 людей загинули, намагаючись досягти вершини Евересту, відколи почалися записи 1921 року. Історичні дані показують, що кількість жертв різко зросла в 1970-х роках, коли все більше альпіністів намагалися піднятися на вершину, причому смертельні випадки зараз сконцентровані поблизу вершини.