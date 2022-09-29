Прозріння чи перевзування: пропагандистка Симоньян неочікувано закликала росіян "припинити брехати"

Пропагандистка закликала припинити брехати в Росії "на всіх рівнях: у банках, міністерствах, у військкоматах, на заводах, у школах, в університетах, у медійних організаціях".

Скандальна російська пропагандистка Маргарита Симоньян, відома тим, що напередодні 24 лютого самовпевнено заявляла, що Росія захопить Україну "за два дні", неочікувано закликала росіян "перестати брехати".

Відеозвернення пропагандистки з'явилося у Мережі.

"Брехати треба закінчувати. Треба закінчувати брехати — на всіх рівнях, скрізь. Загалом у нашій країні: у банках, міністерствах, у військкоматах, на заводах, у школах, в університетах, у медійних організаціях. Треба припиняти брехати.

Брехня — вона, можливо, когось може і відмазати, комусь продовжити термін служби, як ґаджету якомусь, але брехня завжди веде до неправильних рішень. А неправильні рішення завжди ведуть до втрат. Часто — до незворотних втрат. Щоб потім лікті не кусати собі — треба припиняти брехати", — сказала Симоньян, яка те і робить в ефірі російського зомбіТБ, що постійно бреше і маніпулює.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що російські пропагандисти підпорядковані тим чи іншим структурам. Зокрема, Маргарита Симоньян представляє інтереси Міністерства оборони РФ.

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