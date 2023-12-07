"Пряма лінія" із Путіним: в ISW назвали запитання, яке найбільше цікавить росіян

В ISW вважають, що "Пряма лінія", ймовірно, "буде служити як початок президентської кампанії 2024 року".
Під час "Прямої лінії" 14 грудня із Володимиром Путіним росіяни найбільше зацікавлені в обговоренні результатів війни в Україні.
Про це йдеться у соцопитуванні від російської організації "Левада-Центр", передає Інститут вивчення війни (ISW).
За результатами опитування, 21% усіх запитань відкритого типу стосувалося завершення та результатів війни в Україні. Зокрема, терміни припинення війни, закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги Росії. Друге і третє за частотою запитання (по 8% відповідей) стосувалися пенсій та соціальних програм.
"Опитування показує, що російська громадськість продовжує сумніватися в завершенні та результатах війни, незважаючи на спроби російського уряду заглушити антивоєнну риторику та протести до мобілізації. Постійні запитання російської громадськості щодо термінів припинення війни та мобілізації та перспектив миру узгоджуються з нещодавніми незалежними російськими опитуваннями, які показують, що росіяни все більше підтримують виведення російських військ з України, і показують, що більше половини російських респондентів вважають, що їхня країна повинна почати мирні переговори з Україною", - йдеться у повідомленнні.
Американські аналітики сумніваються, що Путін буде відповідати на запитання про війну під час заходу "Пряма лінія", яка, ймовірно, "буде служити як початок президентської кампанії 2024 року".
Також в ISW додають, що Путін зосередить свою президентську кампанію, найімовірніше, на внутрішній стабільності Росії та посиленні критики Заходу.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що росіяни масово пишуть листи Путіну, в яких жаліються на "мʼясні штурми".
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