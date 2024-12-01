"Пряма провокація": Зурабішвілі прокоментувала готовність грузинських бійців з України підтримати протести

За цим може стояти грузинська Служба державної безпеки.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.

Про це повідомив портал Interpressnews.

"Я отримала кілька повідомлень у різних формах, які пов'язані з тим фактом, що грузинські бійці з України збираються начебто прибути до Грузії, або вже прибули для того, щоб долучитися як військові до протесту", – сказала президентка.

За її словами, такі повідомлення є прямою провокацією.

"Такого не відбувається, ніхто в це не повірить, оскільки це прямо спрямовано проти протесту. Це те, що найбільше турбує правлячу партію", – підсумувала Зурабішвілі.

Нагадаємо, Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

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