Пряме запрошення Альянсу вступити у війну з РФ: реакція Росії на заявку України щодо приєднання до НАТО

У Росії оперативно відреагували на заявку України щодо приєднання до НАТО, назвавши це "прямим запрошенням Альянсу вступити у військовий конфлікт із РФ".

У п'ятницю, 30 вересня, Україна ухвалила рішення подати заявку на вступ до НАТО. Реакція від Росії не забарилася. У Кремлі заявку України на вступ до Альянсу розцінюють "як запрошенням НАТО вступити у військовий конфлікт із РФ".

Про це заявив очільник комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький, пишуть російські засоби масової пропаганди.

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"Слова Зеленського про заявку Києва на прискорений вступ до НАТО звучить як пряме запрошення альянсу вступити у військовий конфлікт із Росією", - сказав депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, також провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося про актуальну ситуацію на фронті.

За підсумками засідання Україна ухвалила рішення подіти заявку на вступ до НАТО. Це відбуватиметься за пришвидшеним порядком. Армія Україгни вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридична складова.

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