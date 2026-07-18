Прибульці вийдуть на зв’язок у 2028 році: чоловік "з майбутнього" шокував прогнозами на детекторі брехні»

«Мандрівник у часі» прогнозує контакт із прибульцями вже за два роки / © Pixabay

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Чоловік на ім’я Адам Архон заявив, що прибув у 2023 рік із майбутнього, аби попередити людство про події найближчих десятиліть. Свої моторошні прогнози він озвучив під час перевірки на поліграфі, який фіксує серцебиття для виявлення найменшої брехні.

Про ці дивовижні заяви, які вже спричинили бурхливі обговорення в Мережі, пише Daily Star.

Тотальне чипування та прибульці не з космосу

За словами Архона, вже до 2045 року всім людям обов’язково імплантуватимуть мікрочипи, подібно до сучасного чипування тварин. Чоловік стверджує, що сам має у руці такий пристрій під назвою «The One», через який його тіло спочатку набрякало та відторгало чужорідний предмет. Ця ідея не здається абсолютно фантастичною, зважаючи на реальні плани мільярдера Ілона Маска щодо масового хірургічного вживлення мозкових чипів Neuralink для боротьби з ожирінням та депресією.

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«Мандрівник» також розповів, що завдяки технологічному прогресу люди зможуть зливатися з роботами та голограмами. Крім того, він запевняє, що інші мандрівники у часі вже використовують так звані «сучасні НЛО» для переміщення в минуле та майбутнє.

Поліграф підтвердив правдивість його слів і під час розповідей про прибульців, які нібито офіційно вийдуть на контакт із людством у серпні 2028 року. Адам зазначив, що про їхнє існування було відомо й раніше, проте прибульці походять не з космосу. Деталізувати їхнє справжнє походження він відмовився, оскільки боявся створити часовий парадокс.

Світ без готівки під владою штучного інтелекту

Сучасна концепція окремих держав, за версією «гостя з майбутнього», незабаром зникне назавжди. Усі країни об’єднаються в одну глобальну наддержаву, поділену на сім регіонів, які матимуть абсолютно ідентичні закони та єдину грошову систему.

Керувати всім світом буде штучний інтелект, а за моральністю його рішень наглядатимуть лише десять спеціально обраних людей. Звична готівка повністю зникне з обігу, адже всі фінансові транзакції громадяни здійснюватимуть виключно за допомогою вживленого в руку мікрочипа, за принципом безконтактної оплати карткою.

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Туризм у минуле та парки динозаврів

Любителям дикої природи майбутнє підготувало особливий сюрприз у стилі голлівудського фільму «Парк Юрського періоду». Адам запевняє, що люди зможуть на власні очі побачити живих доісторичних хижаків, яких утримуватимуть у спеціальних вольєрах.

«У майбутньому ми маємо зоопарки з динозаврами, де можна побачити тиранозаврів, трицератопсів та велоцирапторів», — заявив чоловік під час тесту на детекторі брехні.

За його словами, туристи також матимуть змогу подорожувати в минуле, щоб відвідати визначні світові події, і використовуватимуть для цього апарати, схожі на НЛО.

Попри те, що поліграф не зафіксував жодної брехні, більшість глядачів відео поставилися до цих прогнозів украй скептично. Коментатори слушно зауважили, що детектор брехні безсилий, якщо людина щиро вірить у власні вигадки, а всі відповіді чоловіка зводилися до простого слова «так» без надання жодних реальних доказів.

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