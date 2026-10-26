Причина візиту Кім Чен Ина до Китаю стала відомою після появи нових знімків на тлі чуток про його смерть

Кім Чен Ин / © Associated Press

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Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин 24 жовтня відвідав Китай уперше за понад рік. Поїздка відбулася після того, як Мережею ширилися повідомлення про його смерть від крововиливу в мозок. Невдовзі північнокорейські державні ЗМІ опублікували нові фотографії керівника країни.

Про це повідомляє UNILAD.

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Під час візиту Кім Чен Ин перетнув новий міст, що з’єднує північнокорейське місто Сінийджу з китайським Даньдуном у провінції Ляонін. Він також відвідав меморіал китайським військовим, які воювали на боці Північної Кореї під час Корейської війни, та автомобільний завод. На зустрічах його супроводжував високопосадовець Китаю Ван Хунін.

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«Поїздка стала нагодою підтвердити тісні відносини Пхеньяна з Пекіном — головним економічним партнером Північної Кореї. Кім Чен Ин також прагне зміцнювати співпрацю з Китаєм і Росією на тлі протистояння зі США, яке він називає "новою холодною війною"», — пише видання.

Що відомо про чутки щодо смерті Кім Чен Ина

Днями ширилися повідомлення про смерть північнокорейського очільника. Вони з’явилися після періоду його відсутності на публічних заходах. У Мережі стверджували, що він нібито помер від крововиливу в мозок, однак доказів цих заяв не наводили.

Тоді Пхеньян опублікував фотографії Кім Чен Ина з виставки одягу та взуття ще минулого тижня. Нові знімки з поїздки до Китаю стали черговою появою лідера на офіційних фото.

Водночас інформацію північнокорейських державних медіа незалежно перевірити складно через сувору цензуру, в умовах якої вони працюють.

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Незадовго до поїздки Кім Чен Ин закликав армію посилити бойову готовність і прискорити військову модернізацію. А його сестра пригрозила «безжально ліквідувати» ворогів.

«Давайте створимо найсильнішу армію та прискоримо військову революцію в нашому стилі», — заявив Кім Чен Ин під час дводенної наради в Пхеньяні.

Північнокорейський диктатор також розкрив свої плани щодо початку так званої революції.

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