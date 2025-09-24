Придністров’я може стати плацдармом для дестабілізації України — політолог

Загроза з Придністров’я

Реклама

У Придністров’ї зростає ризик посилення російської армії.

Про це сказав молдовський політолог Андрій Андрієвський в ефірі телеканалу «КИЇВ 24».

Він заявив, що у невизнаному Придністров’ї може зрости військова присутність Росії.

Реклама

За його словами, контингент РФ, розташований на цій території, вже понад десять років не зазнавав ротації. Однак у разі приходу до влади в Молдові політичних сил із проросійською орієнтацією ситуація здатна кардинально змінитися.

У такому випадку можуть бути скасовані обмеження на пересування російських військових, що дасть Москві можливість оновити особовий склад та направити нових офіцерів.

Експерт наголосив, що подібний розвиток подій створює ризики не тільки для Молдови, а й для України, оскільки дозволить Кремлю організувати дестабілізацію в українському тилу.

Нагадаємо, 24 вересня РФ завдала масованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. На жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

Реклама

Раніше йшлося про те, що Україна та Молдова мали можливість «швидко закрити питання Придністров’я» ще 2022 року. Тоді йшлося про те, що російський контингент у регіоні є малочисельним, а склади зі зброєю можливо було заблокувати без масштабних бойових дій.