Прихована мобілізація: Кремль маскує набір резервістів під "захист інфраструктури"

Мобілізація в Росії / © Associated Press

Реклама

Російська влада використовує заяви про необхідність захисту інфраструктури як прикриття для масштабнішої підготовки активних резервістів до відправлення на війну проти України.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вважають, що Кремль прикривається нібито потребою захисту критично важливої інфраструктури, щоб замаскувати масштабнішу підготовку активних резервістів до можливого розгортання, зокрема й на території України.

Реклама

За даними видання «Коммерсант», у низці російських регіонів, які часто зазнають ударів Збройних сил України — зокрема в Татарстані та Башкортостані — вже розпочали мобілізацію резервних підрозділів.

Водночас Московська область не входить до цього переліку, попри те, що українські атаки неодноразово пошкоджували об’єкти її інфраструктури.

Аналітики зазначають, що Кремль і надалі зосереджує основні зусилля з набору особового складу у центральних регіонах Росії. Імовірно, так само він діє й тепер — проводячи частковий призов саме в цих областях, щоб уберегти великі та політично значущі центри, зокрема Москву, від безпосередньої участі у формуванні нових військових контингентів.

Нагадаємо, у жовтні у Росії погодили законопроєкт, який дозволяє залучати осіб із мобілізаційного резерву для бойових завдань поза межами країни навіть у мирний час. Це спосіб обійти офіційну мобілізацію, яка 2022 року викликала паніку. Таке рішення дозволить Кремлю відправляти на війну до 2 млн законтрактованих резервістів без оголошення призову.

Реклама

А на початку листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон, який встановлює цілорічний призов до армії — від 1 січня до 31 грудня. Раніше призов проводився лише у весняний та осінній періоди. Відтепер мобілізаційна кампанія РФ фактично триватиме безперервно весь рік.