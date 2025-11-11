- Дата публікації
Світ
- Світ
Прихована мобілізація: Кремль маскує набір резервістів під "захист інфраструктури"
У багатьох суб’єктах РФ розпочалася кампанія з масового набору добровольців до підрозділів резервістів, яких залучатимуть до захисту критично важливих об’єктів.
Російська влада використовує заяви про необхідність захисту інфраструктури як прикриття для масштабнішої підготовки активних резервістів до відправлення на війну проти України.
Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики ISW вважають, що Кремль прикривається нібито потребою захисту критично важливої інфраструктури, щоб замаскувати масштабнішу підготовку активних резервістів до можливого розгортання, зокрема й на території України.
За даними видання «Коммерсант», у низці російських регіонів, які часто зазнають ударів Збройних сил України — зокрема в Татарстані та Башкортостані — вже розпочали мобілізацію резервних підрозділів.
Водночас Московська область не входить до цього переліку, попри те, що українські атаки неодноразово пошкоджували об’єкти її інфраструктури.
Аналітики зазначають, що Кремль і надалі зосереджує основні зусилля з набору особового складу у центральних регіонах Росії. Імовірно, так само він діє й тепер — проводячи частковий призов саме в цих областях, щоб уберегти великі та політично значущі центри, зокрема Москву, від безпосередньої участі у формуванні нових військових контингентів.
Нагадаємо, у жовтні у Росії погодили законопроєкт, який дозволяє залучати осіб із мобілізаційного резерву для бойових завдань поза межами країни навіть у мирний час. Це спосіб обійти офіційну мобілізацію, яка 2022 року викликала паніку. Таке рішення дозволить Кремлю відправляти на війну до 2 млн законтрактованих резервістів без оголошення призову.
А на початку листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон, який встановлює цілорічний призов до армії — від 1 січня до 31 грудня. Раніше призов проводився лише у весняний та осінній періоди. Відтепер мобілізаційна кампанія РФ фактично триватиме безперервно весь рік.