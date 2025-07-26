Прихований розлом нарощує тиск: вчені попередили про катастрофічний землетрус у США

Землетрус може статися найближчим часом / © Associated Press

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Учені попереджають про приховану загрозу землетрусу під Північною Америкою. Вони з’ясували, що розлом Тінтіна, розташований лише за 19 кілометрів від великого міста, непомітно нарощує підземний тиск. Це вказує на те, що великий землетрус може статися найближчим часом.

Про це пише видання Daily Mail.

За даними сейсмолога Центру землетрусів Аляски, доктора Майкла Веста, нове дослідження вказує на те, що розлом потенційно готується до сильного і руйнівного землетрусу.

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Протяжність однієї з ділянок розлому становить близько 130 кілометрів і він може спровокувати землетрус магнітудою 7,5 і більше. Цього достатньо, щоб зруйнувати дороги й трубопроводи, а також спровокувати зсуви ґрунту в США і Канаді.

Передбачається, що розлом Тінтіна може простягнутися на відстань понад 170 кілометрів, спричинивши сильні землетруси на півночі США — в небезпеці, за словами вчених, близько 125 000 осіб. Очікується, що потенційний землетрус може істотно вплинути на критично важливу інфраструктуру, таку як Трансаляскинский трубопровід.

Нагадаємо, землетрус, що стався 16 липня на Алясці, спричинив локальні руйнування та сейсмічну активність по всьому світу. Вчені попередили про ще більшу небезпеку.