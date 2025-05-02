Прихильну до Путіна партію у Німеччині визнали екстремістською: що це означає

Білборд партії «Альтернатива для Німеччини» / © Associated Press

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У Німеччині офіційно визнали ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН), яка відома своєю прихильністю до Кремля, екстремістською організацією, що загрожує демократії. Це не означає заборону її діяльності, але дозволяє посилити контроль за нею.

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на звіт Федерального відомства із захисту конституції ФРН.

Раніше у такому статусі перебували лише регіональні організації АдН у Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Анхальт, а тепер партію визнали «підтверджено правоекстремістською» на федеральному рівні

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У звіті федерального відомства йдеться про «екстремістський характер партії, яка нехтує людською гідністю та верховенством закону».

За оцінкою відомства, партія вважає громадян ФРН із корінням у мусульманських країнах «нерівноправними представниками німецького народу за етнічним визначенням».

Мета партії — виключити певні групи населення Німеччини з рівної участі в житті суспільства, йдеться у доповіді, висновки якої базуються на даних «інтенсивної та всебічної експертної перевірки».

«Заснована на етнічній приналежності та походженні концепція [поділу] людей, яка переважає в партії, несумісна з вільним демократичним порядком», — заявили у Федеральному відомстві із захисту конституції ФРН.

Нова класифікація АдН дає владі Німеччини право посилити спостереження за партією, у тому числі використовувати таємних інформаторів, а також відстежувати листування в рамках судового нагляду.

Що відомо про партію «Альтернатива для Німеччини»

Партія ультраправих «Альтернатива для Німеччини» (АдН/AfD) утворилася 2013 року. Вона відома, як об’єднання так званих євроскептиків і є проросійською. Партія виступає за припинення військової допомоги Україні, проти євроінтеграції та імміграції іноземців, а також прагне виходу Німеччини з ЄС.

За підсумками федеральних виборів, що відбулися в лютому 2025 року, вперше в історії АдН посіла друге місце, отримавши 20,8% голосів виборців і поступившись лише правлячому блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

У квітні АдН очолила рейтинг політичних партій ФРН згідно з результатами опитування Ipsos. На другому місці опинився блок ХДС/ХСС, на третьому — СДПН.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що популярність ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка підтримує Путіна, створює виклик для України.