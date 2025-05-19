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Прихильник Трампа програв вибори: президентом Румунії стане проєвропейський кандидат Нікушор Дан
Після першого туру виборів ультраправий політик був лідером виборчих перегонів.
У Румунії ультраправий політик Джордже Сіміон, який критикував військову допомогу Україні та політику Євросоюзу, а також називав себе прихильником Дональда Трампа, втратив перемогу у другому турі виборів президента країни, які відбулися в неділю, 18 травня.
Як повідомляє румунське видання Digi24, станом на 23:55 після підрахунку понад 98% протоколів з виборчих дільниць у країні та за кордоном, перше місце посідає проєвропейський кандидат Нікушор Дан, за якого віддали голоси 54,17 %, виборців. За Джордже Сіміона проголосували 45,83 %.
Різниця між Нікушором Даном та Джорджем Сіміоном на цей час становила понад 900 тисяч голосів.
Після першого туру саме ультраправий політик був лідером виборчих перегонів. Перемога Сіміона могла ізолювати Румунію в Євросоюзі, дестабілізувати східний фланг НАТО та негативно вплинути на військову допомогу Україні.
Однак у другому турі виборів Джордже Сіміон переміг тільки на закордонних виборчих дільницях.
При цьому Нікушор Дан переміг у другому турі президентських виборів у таких країнах як Росія, Китай та Білорусь, де у першому турі здобув перемогу його опонент.
У румунській столиці Бухаресті уже почалися святкування перемоги Нікушора Дана, який є мером цього міста.
Люди махають прапорами Румунії та Європейського Союзу, обіймаються та скандують ім'я майбутнього президента.
Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров заявив, що уряд однієї з країн Західної Європи нібито звернувся з проханням заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні президентських виборів у країні.