Приклад Путіна: Китай заявив, що проводить "СМО" біля Тайваню

Китайські кораблі. Фото ілюстративне / © Associated Press

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Китай оголосив про проведення спеціальної морської операції у районі Тайваню.

Про це пише китайське провладне видання Global Times.

«У суботу Китай розпочав спеціальну операцію з охорони морських правопорядків у водах на схід від острова Тайвань», — йдеться в повідомленні.

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До операції залучають кілька морських відомств, служб навігації та рятувального забезпечення.

Цей крок називають «відповіддю на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами переговорів про делімітацію морських зон» на сході китайського острова Тайвань. Пекін вважає це «серйозним порушенням територіального суверенітету та морських прав та інтересів Китаю».

Як уточнює Bloomberg, йдеться про відповідь Пекіна на нещодавню угоду між Японією та Філіппінами щодо переговорів щодо морських кордонів у цьому районі та поглиблення оборонної співпраці.

Тертя виникли через зустріч минулого тижня між прем’єр-міністром Японії Санае Такаїті та президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Маркос заявив, що обидві країни поділяють зобов’язання щодо зміцнення морської безпеки.

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Обидві країни викликали гнів Пекіна нещодавніми заявами щодо Тайваню. Лідер Філіппін заявив минулого місяця, що його країна, ймовірно, втрутиться у разі конфлікту через Тайвань через його близькість до острова, тоді як лідерка Японії заявила, що вторгнення Китаю на Тайвань може виправдати відправку військ Японією.

Нагадаємо, що на початку цього року глава КНР Сі Цзіньпін пообіцяв захопити Тайвань.

Раніше повідомлялося, що Китай відправляє свої війська на фронт в Україні, щоб вивчити реалії ведення сучасної війни і набути бойовий досвід, готуючи власне вторгнення на Тайвань.

Чому історично ворогують Тайвань і Китай — читайте за посиланням.

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