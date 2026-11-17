Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг / © UK Parliament

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Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг прокоментував удар України по Керченському мосту, назвавши його черговим свідченням української винахідливості та рішучості захищатися від російської агресії.

Про це Стрітінг сказав журналістам, передає Радіо Свобода.

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«Гадаю, ми щойно побачили ще один приклад української винахідливості та непохитної рішучості України захищатися від російської агресії», — сказав Стрітінг.

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Він додав, що союзники та партнери «стоять пліч-о-пліч з Україною у цій боротьбі». За словами міністра, Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну.

Очікування від «Рамштайну»

Стрітінг також зазначив, що очікує оголошення нових пакетів військової допомоги Україні під час засідання Контактної групи з питань оборони України — «Рамштайну». Зустріч у Брюсселі співголовують Велика Британія та Німеччина.

Міністр підкреслив важливу роль Сполучених Штатів у підтримці Києва, зокрема в обміні розвідданими, мобілізації ресурсів та дипломатичних зусиллях президента Дональда Трампа.

Кримський міст зазнав критичних руйнувань: що відомо

Удар по Кримському мосту стався вночі на 17 листопада. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження об’єкта, який Росія використовує для логістики між окупованим Кримом і материковою частиною країни.

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