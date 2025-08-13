Прикордонники затримали поляка з "таємною місією": кому він хотів служити

Прикордонники затримали поляка з "таємною місією" / © ERR

В Естонії затримали 49-річного громадянина Польщі, який намагався нелегально перетнути кордон із Росією. Його підозрюють у намірі вступити до російської армії.

Про це повідомляє ERR.

Інцидент стався в ніч проти 5 серпня. Естонські прикордонники помітили чоловіка, що перетинав річку Нарва на надувному матраці в напрямку Росії. Після затримання в нього виявили проросійську символіку. Слідство встановило, що він прибув до Естонії із Сербії з метою приєднатися до армії РФ.

Чоловіка взяли під варту на два місяці. Йому висунуто обвинувачення за статтею про підтримку акту агресії, скоєного іноземною державою. Головний прокурор Віруської окружної прокуратури Гарді Андерсон наголосив, що приєднання до армії РФ становить загрозу для безпеки Естонії та всіх країн ЄС, і зазначив, що особи, які підтримують війну Росії, будуть притягнуті до відповідальності незалежно від громадянства.

