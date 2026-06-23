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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1486
Час на прочитання
1 хв

Прилетіло три ракети: момент удару по ключовому заводу у Воронежі потрапив на відео

Атакували військовий об’єкт трьома ракетами, які прилетіли одна за одною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Удар по заводу у Воронежі

Удар по заводу у Воронежі

У Мережі опублікували відео, на якому видно момент удару по заводу електроніки для російських ракет Х-101 та «Іскандер» у Воронежі.

Відео поширюють телеграм-канали.

На кадрах видно, що атакували військовий об’єкт трьома ракетами, які прилетіли одна за одною. Влучання були точними, попали в саме серце заводу. Після удару видно чорні клуби диму, які здіймаються вгору.

Удар по заводу у Воронежі — що відомо

Вдень 22 червня Україна атакувала завод у Воронежі, який виробляє критичну електроніку для російських ракет Х-101 та «Іскандер». У Генштабі повідомили, що атакували Повітряні сили, і для удару застосували високоточні крилаті ракети повітряного базування.

© соцмережі

Однак, який тип озброєння був задіяний для атаки — там не уточнили, тож військові аналітики висунули свої версії. Першочерговою версією було застосування британсько-французьких ракет Storm Shadow. Також припускають застосування американської ракети AGM-188A Rusty Dagger. Втім, вони не відкидають сценарій комбінованого удару для подолання російської протиповітряної оборони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1486
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