Те, що впало у Молдові 17 серпня 2026 року / © скриншот з відео

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У Молдові на кукурудзяному полі поблизу села Талмаза (близько 20 км від кордону з Україною), у вівторок, 17 серпня, впав і вибухнув повітряний об’єкт, спричинивши пожежу. За даними Повітряних сил ЗСУ, йдеться про російську крилату ракету/баражуючий боєприпас «Бандероль», який залетів у повітряний простір Молдови з Одеської області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило порушення суверенітету, наголосивши, що російська війна проти України продовжує підривати безпеку регіону. За даними Центру протидії дезінформації України, лише за період з 15 липня по 15 серпня до повітряного простору європейських країн залетіли щонайменше 12 російських дронів та ракет.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслюють, що ці інциденти свідчать про свідому та небезпечну політику Володимира Путіна.

Регулярні зальоти БпЛА та ракет у повітряний простір сусідніх держав є частиною російської кампанії з формування інформаційно-психологічних умов для майбутніх провокацій проти НАТО. Вона включає операції під чужим прапором, диверсії, глушіння засобами РЕБ та порушення повітряних кордонів.

Російське керівництво повністю приймає ризики влучання своїх засобів ураження по території сусідніх країн як припустимий супутній наслідок під час обстрілів західних та південних областей України.

Фахівці ISW зазначають, що НАТО варто розглянути можливість укладення з Україною угод про спільну протиповітряну оборону. Це необхідно для самозахисту країн Альянсу від російських атак, незалежно від того, чи є ці зальоти випадковими помилками, чи спланованими провокаціями.

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Нагадаємо, Повітряні сили України повідомили про те, що у вівторок, 17 серпня, з Одеської області до Молдови залетіла російська ракета «Бандероль». Вона влучила в поле, де спалахнула пожежа.

Раніше, 13 липня 2026 року, російський «Шахед» вибухнув на території Молдови після порушення повітряного простору країни. Постраждалих унаслідок інциденту, на щастя, не було. Втім молдовська влада попередила про небезпеку для країни.

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