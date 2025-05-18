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Примирення у Ватикані: Зеленський і Венс потиснули один одному руки
Володимир Зеленський у Ватикані потиснув руку віцепрезиденту Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсу. Вони зустрілися вперше після суперечки в Білому домі.
Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані.
Сьогодні, 18 травня, у Ватикані відбулася інтронізація нового Папи Римського Лева XIV.
На церемонію прибули президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою. Також там перебував віце-президент США Джей Ді Венс.
На фото видно, що вони тиснуть один одному руки і посміхаються.
Минулого разу зустріч була не такою люб’язною і завершилася перепалкою в Овальному кабінеті.
Нагадаємо, Зеленський і Венс востаннє зустрічалися в Білому домі в лютому, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України. Тоді від слів віцепрезидента США, що він знає ситуацію в Україні по сторіз, Зеленський не стримвся і вилаявся.
Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що суперечка з лідером України Володимиром Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була частиною стратегії тиску на Україну.