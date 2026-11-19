Принц Гаррі про Росію та повернення до війська / © AP

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Молодший син британського короля принц Гаррі заявив, що повернеться до війська, якщо загроза з боку Москви переросте у безпосереднє зіткнення. Під час поїздки до України герцог Сассекський попередив, що загроза війни має змусити «нас усіх нервувати», і запевнив, що на 100% буде у війську, аби послужити своїй країні.

Про це пише The Telegraph.

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Принц Гаррі прокоментував війну в Україні та сказав, за якої умови повернеться до війська

Під час неанонсованого візиту до Львова та спілкування з українськими військовими 42-річний принц Гаррі наголосив, що без вагань повернеться до лав Збройних сил Великої Британії у разі потреби.

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Слова герцога пролунали на тлі гучних застережень оборонного командування про те, що Сполученому Королівству варто серйозніше готуватися до ймовірної війни з Росією, яка показує силу біля європейських кордонів.

Сам принц переконаний, що західним державам є чому повчитися в українців:

«Є багато чого, чого ми можемо навчитися в України. Я думаю, є багато чого, чого весь світ може навчитися в України. Якщо попросять знову підписати контракт, якщо виникне така потреба, я на 100 відсотків буду там, щоб служити своїй країні пліч-о-пліч зі своїми побратимами-ветеранами та військовослужбовцями», — заявив принц Гаррі.

Він також зазначив, що Велика Британія фактично перебуває у стані конфлікту з Росією вже протягом останнього десятиліття:

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«Те, що в нас не летять дрони, кулі й ракети, не означає, що ми не воюємо».

На його думку, Європа нарешті «прокинулася перед загрозою» з боку Росії, однак найбільше занепокоєння викликає інша небезпека — те, що континент може повернутися сам проти себе замість того, щоб об’єднати зусилля для протидії агресії.

Упродовж розмови герцог жорстко розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до війни в Україні, підкресливши, що позиція Білого дому не відображає поглядів ширшого американського суспільства.

За плечима у Гаррі 10 років військової кар’єри, яку він завершив 2015 року. Герцог двічі вирушав у бойові відрядження до Афганістану як пілот ударного гелікоптера Apache і дослужився до звання капітана.

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© Фото EPA/UPG

© Фото EPA/UPG

© Фото EPA/UPG

© Фото EPA/UPG

Після служби він присвятив себе підтримці захисників і ветеранів. 2014 року принц започаткував «Ігри нескорених» — міжнародні змагання, що допомагають пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям відновлюватися за допомогою спорту.

Днями принц Гаррі пообіцяв українським військовим, що привезе «Ігри нескорених» до України, щойно вона виграє війну.

Принц Гаррі знову приїхав до України

Нагадаємо, принц Гаррі знову здійснив неанонсований візит до України — це вже четверта подорож герцога Сассекського за час повномасштабної війни. Про його перебування у Львові стало відомо 15 листопада з публікацій учасників заходів та підтвердження голови Львівської ОДА Максима Козицького.

Протягом 13–14 листопада молодший син короля Чарльза взяв участь у першій міжнародній конференції з питань військової травми на базі реабілітаційного центру Superhumans Center. Захід був присвячений повному шляху відновлення постраждалих від війни: від евакуації та хірургії до протезування, реабілітації й ментального здоров’я.

У своєму виступі принц Гаррі відзначив теплий прийом в Україні та наголосив на важливості збереження єдності між цивільними, ветеранами й пораненими, які зцілюються разом не лише від ран, а й через спільний досвід.

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