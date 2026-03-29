Принц Ірану у вигнанні застеріг Трампа від переговорів з Тегераном

Реза Пахлаві

Син поваленого 1979 року шаха Ірану Реза Пахлаві вважає, що мирні переговори з чинним керівництвом країни не усунуть загрозу для Сполучених Штатів.

Про це пише агентство Reuters.

Він попередив, що переговори про мир із чинними лідерами Ірану лише відкладуть загрозу для американців на невизначений термін, і додав, що знову закликає іранців до масових протестів.

«Єдине, на що можна розраховувати у залишків цього режиму, — це виграш часу, обман і крадіжки. Вони ніколи не будуть чесними чи справжніми партнерами у справі миру», — сказав він.

Пахлаві переконаний, що режим буде тягнути час, буде вдавати, що веде переговори, а потім повернеться до своїх попередніх методів погроз Америці, її безпеки та її інтересів.

Війна проти Ірану — останні новини

Дональд Трамп активно просуває ідею неминучого мирного врегулювання конфлікту з Іраном, заявляючи про готовність Тегерана до поступок. Він стверджує, що Ісламська Республіка військово розгромлена і «благає» про угоду, але боїться внутрішньої реакції власного народу. Водночас ситуація залишається напруженою: до регіону прямують тисячі американських військових, що створює ризик переходу до затяжної наземної операції, яка може підірвати передвиборчі обіцянки Трампа припинити «вічні війни».

Трамп оголосив, що США призупиняють на 10 днів удари по енергетичних об’єктах Ірану.

23 березня Трамп повідомив, що США не будуть обстрілювати іранські енергетичні об’єкти протягом 5 днів.

Потім він сказав, що США ведуть переговори з Іраном, а саме з «правильними людьми». За словами Трампа, як жест доброї волі Іран погодився пропустити близько десятка танкерів з нафтою через Ормузьку протоку.

«Вони сказали: щоб показати вам, що ми серйозно налаштовані й надійні — ми дамо вам 8 суден з нафтою», — заявив він.