Повна безпорадність ППО та істерика в Санкт-Петербурзі: як атака дронів раптово зруйнувала ілюзію стабільності РФ

Атака безпілотників на Санкт-Петербург / © із соцмереж

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У ніч проти 3 червня українські безпілотники завдали потужного удару по Санкт-Петербургу та Кронштадту, уразивши стратегічний нафтовий термінал і ракетний корвет «Бойкий». Ця зухвала атака не лише викликала паніку серед місцевих жителів, а й повністю зруйнувала ілюзію стабільності Кремля в день старту великого економічного форуму.

Подробиці — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Атака безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

У ніч проти 3 червня дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

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Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об’єктів нафтової інфраструктури на Балтиці та відіграє важливу роль у перевалці нафтопродуктів.

Після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа. Вибухи та величезне полум’я з чорним димом викликали паніку серед місцевих жителів, які активно ділилися кадрами події у соцмережах.

Дата публікації 07:55, 03.06.26 Кількість переглядів 346 Атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі зняли на відео

Очевидці скаржилися на повну безпорадність російської ППО, оскільки дрони літали над містом практично безперешкодно та заходили на кілька кіл перед ударом.

Наслідки атаки на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (6 фото) © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

Губернатор Олександр Беглов підтвердив наявність постраждалих у кількох районах міста, проте не став уточнювати, які саме об’єкти потрапили під удар.

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Варто зазначити, що атака збіглася з початком Петербурзького економічного форуму (ПМЕФ-2026). На тлі цих подій у місті почалися масові збої в роботі мобільного інтернету, що зафіксували спеціальні сервіси, а Мережею вже поширюються іронічні меми з оновленими «афішами» форуму.

Мем про економічний форум у Санкт-Петербурзі / © із соцмереж

Мем про економічний форум у Санкт-Петербурзі / © із соцмереж

Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга

Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що ЗСУ уразили російські кораблі під час важливого заходу для Путіна — Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Атаку на кораблі РФ підтвердили в Генштабі ЗС України.

«За попередньою інформацією уражено кораблі та об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються», — йдеться у повідомленні.

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Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») оприлюднив відео, на якому зафіксовано ураження російського корвета «Бойкий» у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.

Він повідомив, що українські бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили російський корвет «Бойкий» (проєкт 20380), який є носієм керованих ракет. Від лютого 2026 року цей корабель Балтійського флоту перебував на плановому ремонті в сухому доці у Кронштадті.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ з іронією згадав минулі «пригоди» судна, яке раніше шпигувало біля кордонів НАТО, супроводжувало російський тіньовий нафтофлот та навіть встигло зіткнутися з власним дослідницьким кораблем «Адмирал Владимирский». Коментуючи успішну атаку, він назвав це символічним і цілком закономірним ударом по диктаторському режиму Кремля.

«Як там було 1921-го під час придушеного кривавого повстання матросів? „Владу Радам, а не партії!“. Метафорично, але символічно — ляща диктаторському режиму. І вже точно тенденційно», — додав Роберт Бровді.

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Дата публікації 11:21, 03.06.26 Кількість переглядів 216 Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга

У Москві запанікували через атаку на Петербург

У Кремлі обурилися через українські удари по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що саме через такі атаки Москва планує продовжувати бойові дії проти України, щоб буцімто убезпечити власну територію в майбутньому.

Пєсков зазначив, що розробкою конкретних кроків у відповідь займатиметься російське Міністерство оборони. Водночас він вкотре озвучив погрози, запевнивши, що удари з боку армії РФ і надалі матимуть регулярний та спланований характер.

«Я хочу нагадати вам про заяву Міністерства закордонних справ, де йдеться про те, що наші відповіді носитимуть системний характер. Вони, власне, вже мають системний характер», — висловився спікер Кремля.

Чому російські кораблі є стратегічними цілями для ЗСУ

Ураження російського корвета «Бойкий» у сухому доці Кронштадтського заводу стало для ворога подвійним ударом із довгостроковими наслідками, повідомляють експерти Defense Express.

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Фахівці зауважують, що відео, яке опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, підтверджує послідовний «приліт» двох дронів типу FP-1. Перший безпілотник поцілив у район містка, викликавши сильну пожежу, а другий добив центр судна.

За словами експертів, цей корвет проєкту 20380 є одним із чотирьох таких кораблів на Балтійському флоті РФ, оснащеним протикорабельним комплексом «Уран» і потужною ППО «Редут». Удар у район містка знищив найважливіше та найдорожче обладнання: оглядову РЛС «Фуке-2», РЛС цілевказання «Монумент-А», навігаційні радари, системи РЕБ та керування артилерією. Крім того, під загрозою опинилися розташовані поруч пускові установки ракет Х-35.

Корвет «Бойкий» БФ РФ / © Defense Express

Ситуацію для росіян ускладнює те, що в сухому доці кораблі зазвичай стоять із відчиненими внутрішніми переборками. Через це вогонь міг легко поширитися, повністю випаливши внутрішні приміщення і кабельні комунікації. Тепер перед окупантами стоїть дилема щодо доцільності ремонту «Бойкого», адже відновлення таких критичних пошкоджень — під великим питанням.

У Defense Express зазначають, що для України навіть вигідніше, якщо Кремль спробує приховати масштаби втрат під виглядом «простого задимлення від уламків» і почне ремонт. У такому разі відновлення корвета на роки заблокує сухий док Кронштадтського заводу, що паралізує ремонтні можливості всього Балтійського флоту РФ.

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Атака на Санкт-Петербург — приниження для Путіна

Українські дрони завдали удару по Санкт-Петербургу за кілька годин до початку «путінського Давосу», участь у якому мало взяти двадцять тисяч людей з понад 100 країн, пише CNN.

Журналісти зазначають, що протягом останнього часу Київ активізував удари по стратегічних нафтових об’єктах Росії, застосувавши для цього сотні далекобійних дронів-камікадзе. Це призвело до скорочення обсягів виробництва пального та посилило фінансовий тиск на населення країни-агресорки. Крім того, у травні українські сили організували наймасштабнішу за понад рік атаку безпілотників на Москву.

Як пише німецьке видання Stern, за допомогою заходів у Санкт-Петербурзі Путін прагнув продемонструвати міжнародній спільноті, що РФ нібито впевнено почувається навіть на четвертому році повномасштабної війни. Однак українська атака безпілотників повністю зруйнувала цю ілюзію стабільності та добробуту.

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Своєю чергою медіа Welt пише, що атака українських безпілотників стала приниженням для російського президента, адже вона затьмарила міжнародний економічний форум.

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Як зазначають журналісти, удари по нафтових терміналах у рідному місті Путіна мали вигляд попередження від України для присутніх бізнес і політичних лідерів.

Нагадаємо, прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог Олександр Дугін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі представили прогноз для Росії на 25 років, який охоплює три сценарії: негативний, інерційний і «хороший». Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, серед можливих варіантів майбутнього для країни-агресорки — військова поразка, колонізація та навіть застосування ядерної зброї.

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