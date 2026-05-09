Приниження на Красній площі: як Україна змусила Путіна ховати техніку під час параду

Парад в Росії / © Associated Press

Протягом десятиліть правління Володимира Путіна паради до Дня перемоги були головним інструментом демонстрації військової потужності РФ. Проте 9 травня 2026 року урочиста хода під стінами Кремля не приховала, а лише підкреслила глибоку кризу та вразливість російського режиму.

Про це пише The Telegraph.

Найбільш резонансним фактом стало те, що проведення параду взагалі стало можливим лише завдяки втручанню ззовні. Видання зазначає, що Дональд Трамп переконав президента України Володимира Зеленського погодитися на тимчасове припинення вогню. Без цього перемир’я центр Москви не міг би почуватися в безпеці від постійних ракетних атак та ударів українських безпілотників.

Фактично, Путін зміг вивести своїх солдатів на площу лише за згоди свого «заклятого ворога» у Києві. На тлі цього диктатор, як відзначають журналісти, виглядав «жалюгідним та самотнім», приймаючи вітання від нечисленних гостей.

Цього року Красна площа побачила не лише російських військових. У суботу по бруківці маршували підрозділи північнокорейських збройних сил. Це стало наочним підтвердженням критичної залежності Москви від Пхеньяна у питанні людських ресурсів та озброєння.

Ще одним безпрецедентним заходом став повний комунікаційний блекаут у центрі Москви. Влада ввела стратегію «цифрової залізної завіси», вимкнувши інтернет та GPS, щоб завадити роботі українських дронів. Тиждень тому один із безпілотників уразив елітний комплекс лише за кілька миль від Кремля, пройшовши крізь системи С-400.

Через страх перед атаками на площу не вивели важку бронетехніку чи ядерні ракети. Замість реальної зброї глядачам на гігантських екранах демонстрували відеоролики з військовою технікою, а сама церемонія була скорочена до рекордних 45 хвилин.

Видання Financial Times, посилаючись на джерела в оточенні російського лідера, повідомляє, що Путін дедалі більше часу проводить у підземних бункерах. Він та його родина фактично перестали відвідувати резиденції за межами Москви через страх за власне життя.

Невпевненість та вразливість стали головними меседжами цьогорічного параду. Путін, який завжди був не просто політиком, а й шоуменом, чудово розуміє, який сигнал посилає світові його нездатність влаштувати пишне свято.

Також повідомлялося про масштабні перебої з мобільним інтернетом у Москві під час проведення заходу. Мешканці столиці РФ скаржилися на проблеми з банківськими застосунками, месенджерами та зв’язком.

