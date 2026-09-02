Природа місяць посилала попередження: в Непалі могли врятувати людей від катастрофи

Повінь у Непалі можна було передбачити / © Associated Press

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26 серпня 2026 року поблизу гімалайської вершини Лангтанг-Лірунг на кордоні Непалу та Китаю стався катастрофічний обвал льодовика, що спричинив масштабну повінь із тисячами жертв. Рятувальні роботи в регіоні тривають і досі, оскільки понад тисячу людей офіційно визнані загиблими, а ще майже 4 тисячі осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Gizmodo.

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Тривожні сигнали та супутникові дані

Аналізуючи дані європейських супутників Sentinel-1, вчені звернули увагу на ледь помітне прискорення руху масиву льоду та гірських порід ще за кілька тижнів до стихійного лиха. Дослідники виявили докази того, що система льодовика повільно рухалася вниз зі швидкістю близько 10 міліметрів на місяць біля зони ймовірного обвалу.

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За словами геофізика Манучехра Шірзаї, сама по собі така швидкість не є критичною, проте стрімкі темпи її наростання стали дійсно тривожним індикатором. Науковець пояснив, що саме прискорення є набагато важливішим за швидкість, оскільки воно чітко вказує на зміну швидкості деформації схилу безпосередньо перед катастрофою.

Моніторинг загрози та штучний інтелект

Для створення сучасної системи раннього попередження про лавини вчені пропонують використовувати потужні радари як інструмент попереднього скринінгу за допомогою спеціальних алгоритмів. Щойно схил починає поводитися аномально, уряди повинні розгортати інтенсивніший локальний моніторинг із залученням оптичних супутників високої роздільної здатності та наземних сейсмічних датчиків.

Водночас знімки з американського супутника Landsat 9 зафіксували прискорення потоків коричневої талої води всередині льодовика, що свідчило про незворотне руйнування скелястих хребтів. Експерти наголошують на необхідності інвестування у моніторинг за допомогою штучного інтелекту, щоб знаходити масштабовані рішення для тисяч потенційно небезпечних льодовиків у горах Азії.

Нагадаємо, кількість жертв повені в Непалі зростає. Українців, які опинились в епіцентрі стихійного лиха, досі шукають. Екстрені служби продовжують пошуки людей у найбільш постраждалих районах, однак роботу ускладнюють сильні дощі, які перешкоджають доступу до окремих населених пунктів.

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