Мігранти в Росії / © Associated Press

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Російська влада знайшла новий цинічний спосіб поповнити лави окупаційної армії через масовий тиск на мігрантів. Тепер загроза депортації стає інструментом примусового рекрутингу на тлі проблем на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Росії посилюють правовий тиск на мігрантів, імовірно, намагаючись змусити їх вступати до армії під загрозою депортації.

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Так, 21 липня Державна дума РФ ухвалила законопроєкт, який значно розширює перелік правопорушень, за які іноземців можуть видворяти з країни. Серед таких підстав:

дискредитація Збройних сил Росії,

участь у несанкціонованих акціях,

публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни,

недотримання режимів надзвичайного стану, контртерористичної операції чи воєнного стану,

непокора представникам правоохоронних органів.

«Ймовірно, російська влада намагатиметься затримувати велику кількість мігрантів за будь-яку непокору або критику, щоб змусити їх підписувати контракти на військову службу на тлі зниження темпів вербування до російської армії», — вважають аналітики ISW.

Нагадаємо, керівник українського ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що восени Росія готує масштабну мобілізацію пів мільйона людей, щоб закрити дірки на сході України та потенційно відкрити новий напрямок фронту. На Україну чекають важкі піхотні бої з використанням дронів і КАБів, проте Кремль переоцінює результативність цього плану.

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