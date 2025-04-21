Приїжджайте і будуйте в Америці: Трамп відповів світовим лідерам та керівникам підприємств, які просили знизити мита

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп відповів світовим лідерам та керівників підприємств, які просили знизити мита.

Свою відповідь президент США оприлюднив у соцмережі Truth Social.

Трамп закликав світових лідерів та керівників підприємств, які звернулися до нього з проханням про скасування мит, приїжджати до США і там будувати.

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«Приємно бачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так! Вони повинні виправити збитки, завдані десятиліттями зловживань, але це буде нелегко. Ми повинні відновити багатство нашої великої країни і створити справжню взаємодію. Але для тих, хто хоче найлегшого шляху: Приїжджайте до Америки і будуйте в Америці!», — написав президент США.

Відомо, що 2 квітня президент США оголосив про впровадження мит щодо більш ніж 200 держав та територій. Пізніше він заявив про 90-денну паузу, на цей період діє базова ставка 10%. Трамп також зазначав, що США отримують завдяки вже діючим тарифам по 2 млрд. дол. на день, не уточнюючи, які саме мита і чи всі вони одразу приносять такий дохід. А 8 квітня американський президент наклав на Китай додаткові мита у рекордні 104%.

Китай відповів на мита Трампа своїми тарифами у 125%, обмеженнями на постачання деяких корисних копалин. ЄС також заявив про готовність запровадити обмежувальні заходи у відповідь на дії американського президента. Зокрема, Єврокомісія пропонувала запровадити 25-відсоткові мита на низку американських товарів, зокрема діаманти, зубні нитки, ковбаси, горіхи та сою.

Нагадаємо, тисячі протестувальників також зібралися у суботу, 5 квітня по всій території США (включно з Вашингтоном), аби висловити незгоду щодо політики президента Дональда Трампа щодо імміграції, управління галуззю освіти, тарифів на імпорт, роботи Департаменту ефективності (DOGE) Ілона Маска.