Прийшли на гулянку, а опинилися в лікарні: що сталося на техно-вечірці Rave The Planet

Вечірка / © Associated Press

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Під час техно-вечірки Rave The Planet, що відбулася напередодні у Берліні, медична допомога знадобилася 89 учасникам заходу, із них 69 госпіталізували. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані.

Про це пише BILD.

Під час масштабної вечірки в столиці Німеччини Rave The Planet, яка відбулася напередодні, сталася масова госпіталізація через симптоми передозування наркотиками та алкоголем. Загалом допомогу отримали 89 людей, 69 з них довелося госпіталізувати до лікарень. За словами представника служби порятунку, серед потерпілих виявили типові для масових заходів проблеми зі здоров’ям, а також зафіксували серйозні тілесні ушкодження, що в деяких випадках загрожували життю.

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Наразі офіційної інформації про загиблих немає, але розслідування триває. Організатори події поки не надали офіційних коментарів, проте відзначили, що попри дощ на вечірці зібралося близько 200 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в американському штаті Коннектикут поліція знайшла близько 100 пакетів з фентанілом у будинку 13-річного хлопчика.