Призов до армії вирішуватимуть жеребом: що вигадала одна з європейських держав

Армія Німеччини / © Associated Press

Реклама

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) та блок Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) після місяців суперечок досягли згоди щодо нового закону про військову службу. Правляча коаліція домовилася повернути обов’язкову медичну комісію для всіх чоловіків після досягнення 18 років.

Про це повідомляє BILD.

Якщо після відбору «придатних до служби» добровольців виявиться недостатньо, застосовуватиметься жеребкування, щоб визначити, хто піде служити у Бундесвер. Раніше обговорювана схема подвійного відбору за жеребкуванням — спершу для комісії, а потім для служби в армії — скасовується: комісію тепер мають проходити всі.

Реклама

Крім того, у коаліції узгодили цільові показники щодо збільшення чисельності армії. Якщо добровольців виявиться занадто мало, Бундестаг зможе вводити обов’язковий призов із використанням жеребкування, залежно від потреб армії.

За даними агентства DPA, міністр оборони Борис Пісторіус погодився представити більш детальний план зростання чисельності Бундесверу. При цьому залишаються невирішеними питання щодо його ідеї надкороткострокових солдатів для охорони об’єктів, яку в ХДС/ХСС розкритикували як спробу «прикрасити статистику».

За оцінками Пісторіуса, вже з 2026 року армії знадобиться додатково від трьох до п’яти тисяч призовників щороку.

Нагадаємо, Німеччина активно обговорює свою готовність до війни, але спеціальний звіт Бундесверу вперше показав: медична система готова лише частково. Експерти прогнозують, що в найгіршому разі, щодня до країни доправлятимуть до 1000 поранених солдатів, а медикаменти стануть дефіцитом.

Реклама

До слова у вересні Reuters писало, що Збройні сили Німеччини розробляють план медичної допомоги на випадок великомасштабної війни НАТО з Росією, оскільки в Альянсі очікують, що РФ може наважитися на наступ до 2029 року.