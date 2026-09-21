Псевдовибори РФ на окупованих територіях: ЄС готується покарати всіх причетних

ЄС запровадить нові санкції проти РФ за псевдовибори / © Unsplash

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Брюссель готує санкції щодо кожного, хто взяв участь в організації так званих «виборів» на тимчасово окупованих Росією територіях України або ж висував свою кандидатуру. Це стосується так званих «виборів» до Державної думи РФ, які відбулися 18–20 вересня 2026 року.

Про це стало відомо із заяви Високої представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас.

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Євросоюз готує санкції проти всіх причетних до псевдовиборів на окупованих територіях України

«Особи, причетні до організації цих фіктивних "виборів" або висунуті кандидатами на тимчасово окупованих територіях України, а також ті, хто відповідальний за підрив можливості проведення вільних і чесних виборів у самій Росії, потраплять під санкції», — йдеться в документі.

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У дипломатичному відомстві Євросоюзу категорично засудили проведення росіянами фарсу під виглядом волевиявлення в Криму, Севастополі, а також на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Брюссель укотре підкреслив, що не визнає ані самого факту проведення цих «виборів», ані їхніх результатів, адже такі дії є черговим безпосереднім порушенням міжнародного права, Статуту ООН, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

В ЄС вкотре закликали Кремль поважати міжнародно визнані українські кордони, негайно та беззастережно припинити загарбницьку війну, вивести свої війська й техніку з усієї території України та погодитися на повне й безумовне припинення вогню.

Окрему увагу в заяві приділено й тому, як відбувався виборчий процес у самій РФ. У Євросоюзі констатували глибоке руйнування демократичних інституцій в умовах авторитарного режиму, посилене систематичними репресіями проти будь-якої опозиції та зловживанням адмінресурсом.

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Зокрема, у заяві йдеться про те, що РФ позбавила виборців альтернативи, відмовивши у реєстрації у федерального списку партії «Яблуко» — єдиної сили з антивоєнною програмою. До того ж Москва відмовилася запросити спостерігачів від ОБСЄ, що позбавило суспільство та інституції можливості отримати незалежну й об’єктивну оцінку волевиявлення.

«Європейський Союз знову заявляє про свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», — йдеться у заяві.

Санкції проти Росії: останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії та Ірану, який передбачає мита до 100% проти країн-покупців російських енергоносіїв (зокрема, Китаю та Індії) і вдарить по ОПК, фінансах та «тіньовому флоту» РФ. Президент України Володимир Зеленський подякував США за ухвалення документа, наголосивши, що економічний тиск є ключем до завершення війни.

Політолог Сергій Таран в етері «Київ24» зазначив, що цей закон надає Трампу потужний інструмент впливу та «легітимізацію» для запровадження санкцій проти держав, які допомагають Москві обходити обмеження. Це особливо актуально напередодні складних перемовин із Сі Цзіньпіном. Хоча експерт не очікує «пекельних санкцій» проти всіх, він переконаний, що Трамп неодмінно використовуватиме цей механізм.

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Двопартійна підтримка закону демонструє запит американського суспільства та політиків обох партій на жорсткішу політику щодо РФ. За словами Тарана, Трамп буде змушений коригувати свою зовнішню політику з урахуванням позиції Конгресу та виборців, особливо в контексті майбутніх виборів, де демократи можуть здобути більшість щонайменше в одній із палат.

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