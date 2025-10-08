"Пшонка-стайл": кадри Овального кабінету Трампа викликали хвилю обурення

Білий дім / © Associated Press

У США показали, який вигляд має Овальний кабінет президента Дональда Трампа. Надмірне обрамлення кімнати золотом викликало жваві обговорення серед американців та у глобальній Мережі.

Кадри оприлюднив Білий дім.

На оприлюдненому відео видно, що ледь не усе — у золоті. Трофеї, вази, картини і багато іншого.

Як повідомив представник Білого дому, золото найвищої проби Трамп оплатив зі своєї кишені.

Втім побачене викликало хвилю обговорень у Мережі.

«Світіння позолоченого Овального кабінету президента Трампа викликало обурення лібералів через „показне перевантаження золотом“, — написав консервативний лібертаріанець Доні Куп.

Журналіст Ерік Доерті додав, що кабінет «справді виглядає приголомшливо».

«Овал Трампа виглядає набагато краще, ніж у Байдена та Обами», — підкреслив він.

Раніше йшлося про те, що поведінка Трампа викликає стурбованість його психічним станом. Причиною, зокрема, став дивний ролик, яке американський лідер оприлюднив у Мережі. Так, створене ШІ фейкове відео рекламувало «лікарні з медичними ліжками» («med bed hospitals»).

«Я думаю, президент побачив це відео, опублікував його, а потім прибрав. Він має на це право. Це його соцмережа. Він надзвичайно відкритий, як ви знаєте. Ви чуєте його напряму. Він любить ділитися мемами, відео, репостами інших користувачів. І, на мою думку, це освіжаюче — мати президента, який настільки відвертий і чесний», — сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.