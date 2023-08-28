Психолог припускає, що у Путіна з'явився новий двійник, він - із Білорусі

Кандидат психологічних наук Дмитро Попов вважає, що у російського президента-диктатора Володимира Путіна з'явився новий двійник, який родом із Білорусі.

Таку думку психолог озвучив під час ефіру Freedom.

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"На мене вийшла людина. Я потім провів невелике розслідування, хто він, це справді житель Гродно. Він сказав, що людина, дуже схожа на Путіна, два роки тому була одним із суддів одного із районів міста Гродно. Два роки тому він зник так, що ніхто його не може знайти. Як не дивно, зовсім недавно з'явився двійник Путіна, якого я називаю "мандрівником". Він був у Криму, у Маріуполі, у Луганську, був у Дагестані, де він цілувався-братався-обіймався з населенням", - сказав він.

Попов розповів, що йому надіслали фотографію того судді, він провів виміри, які, найімовірніше, підтвержують, що він є двійником Путіна.

"Хоч як дивно, вся геометрія дуже схожа. Я не можу стверджувати, що це одна й та сама людина, але справді геометрія черепа у гродненського судді, який зник два роки тому, і у нового двійника Путіна, який з'явився зовсім недавно, чомусь дуже схожі. Більше того, двійника-"мандрівника" російським зовсім не шкода. Його садять у вертоліт Мі-8, який є тихохідним і засобами ППО, що досить легко вражається. Цей вертоліт летить за 100 км від лінії зіткнення - ласий шматочок. Його садять у "Ленд Крузер Прадо", який не був броньованим. Його просять брататися, обійматися, цілуватися з абсолютно різними людьми, які не проходять карантин", - зауважив психолог.

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Він висловив два припущення, чому "білоруського Путіна" не бережуть у Кремлі.

"а) не шкода; б) це може бути підстава, його рано чи пізно підставлять під якийсь удар, щоб сказати: Путіна немає, у нас нова влада, давайте з новою владою якось вирішувати питання", - зауважив Попов.

Раніше керіник ГУР Кирило Буданов пояснив, чому "справжній" Путін не з'являється у публічному просторі.

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