Психологічна війна: Тайвань знову виявив повітряні кулі Китаю поблизу своїх кордонів

Міністерство оборони Тайваню у неділю, 21 січня, виявило шість китайських повітряних куль, що пролітали над Тайванською протокою, одна з яких перетнула острів. Інші п'ять повітряних куль полетіли на північ Тайваню.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що подібні інциденти почастішали за останні півтора місяця.

На початку цього місяця Міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти населення острова за допомогою повітряних куль.

Як пише Reuters, можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли США збили, на їхню думку, китайську повітряну кулю для спостереження.

Китай заявив, що це був цивільний апарат, який випадково збився з курсу.

Середня лінія Тайванської протоки раніше служила неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм, але китайські винищувачі, безпілотники, а тепер повітряні кулі регулярно літають над нею. Китай заявляє, що не визнає існування серединної лінії.

Нагадаємо, Китай посилив активність навколо Тайваню – зафіксовані літаки і винищувачі.

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