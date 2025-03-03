Психологиня проаналізувала суперечку президентів у Білому домі: її висновок про Трампа вражає

На думку психологині Віри Романової, поведінка Трампа на перемовинах із Зеленським в Овальному кабінеті — це "загравання з Путіним".

Президент США Дональд Трамп поводиться як найяскравіший троль в інтернеті.

Про це в ефірі "Київ24" заявила психологиня Віра Романова, яка проаналізувала суперечку президентів у Білому домі.

"Таку саму манеру поведінки використовував і Путін, коли Зеленський прийшов до влади", — зазначила психологиня.

На думку Віри Романової, подібна поведінка Трампа на перемовинах із президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті — це "загравання з Путіним".

"Саме Трамп порушив правила дипломатичних перемовин", — вважає психологиня.

Раніше у Трампа назвали умову для поновлення контактів з Україною. "Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир", – заявив державний секретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого завершилася скандальною суперечкою. Після розмови на підвищених тонах українська делегація покинула Білий дім, а підписання угоди про корисні копалини було скасовано.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна до поступок територіями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ

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