Світ
43
1 хв

Психологиня пояснила, чому Путін кривляється і назвала новий захисний механізм диктатора

Поведінка російського президента Володимира Путіна свідчить про підвищений рівень тривожності та страху.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
© Associated Press

У риториці диктатора Кремля Володимира Путіна з’явився новий елемент — кривляння та невпевнений гумор, які є його психологічними захисними реакціями.

Про це в ефірі “24 Каналу” розповіла психологиня Олена Шершньова.

Вона зазначила, що зовнішні жести та манери Путіна видають його внутрішній стан.

«Його новий „інструмент“ — кривляння. Це форма захисту. Раніше він поводився стримано, тримав імідж сильної фігури. Тепер — лише гримаси й клоунада. Путін наляканий», — пояснила Шершньова.

За її словами, у поведінці російського президента чітко простежується параноїдальний компонент. Саме через це Путін рідко з’являється публічно та продовжує ховатись у бункерах, що стало його типовою моделлю безпеки.

Психологиня також звернула увагу, що під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці Путін використовував гумор як спосіб самозахисту, що є типовою реакцією для людини, яка відчуває страх або невпевненість.

«Саме гумор у його риториці — це не сила, а прояв внутрішнього страху. Він намагається знизити напругу, приховуючи справжній емоційний стан», — зазначила експертка.

Нагадаємо, чергова зустріч очільника Кремля Путіна й президента США Трампа має відбутися у Будапешті (Угорщина) найближчим часом.

ТСН.ua вже розповів, чи може зустріч стати кроком до довгоочікуваного миру в Україні.

43
