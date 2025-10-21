- Дата публікації
Психологиня пояснила, чому Путін кривляється і назвала новий захисний механізм диктатора
Поведінка російського президента Володимира Путіна свідчить про підвищений рівень тривожності та страху.
У риториці диктатора Кремля Володимира Путіна з’явився новий елемент — кривляння та невпевнений гумор, які є його психологічними захисними реакціями.
Про це в ефірі “24 Каналу” розповіла психологиня Олена Шершньова.
Вона зазначила, що зовнішні жести та манери Путіна видають його внутрішній стан.
«Його новий „інструмент“ — кривляння. Це форма захисту. Раніше він поводився стримано, тримав імідж сильної фігури. Тепер — лише гримаси й клоунада. Путін наляканий», — пояснила Шершньова.
За її словами, у поведінці російського президента чітко простежується параноїдальний компонент. Саме через це Путін рідко з’являється публічно та продовжує ховатись у бункерах, що стало його типовою моделлю безпеки.
Психологиня також звернула увагу, що під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці Путін використовував гумор як спосіб самозахисту, що є типовою реакцією для людини, яка відчуває страх або невпевненість.
«Саме гумор у його риториці — це не сила, а прояв внутрішнього страху. Він намагається знизити напругу, приховуючи справжній емоційний стан», — зазначила експертка.
Нагадаємо, чергова зустріч очільника Кремля Путіна й президента США Трампа має відбутися у Будапешті (Угорщина) найближчим часом.
ТСН.ua вже розповів, чи може зустріч стати кроком до довгоочікуваного миру в Україні.