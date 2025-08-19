Психологиня розшифрувала незвичну поведінку Трампа на зустрічі з Путіним

Володимир Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

На зустрічі в Анкориджі, штат Аляска, поведінка Дональда Трампа щодо Володимира Путіна здивувала багатьох, оскільки вона разюче відрізнялася від його звичного стилю. Дії Трампа вказували на його готовність підкоритися російському диктатору, що нетипово для президента США.

Таку думку висловила психологиня Олена Шершньова, пише «24 Канал».

«Трамп зазвичай домінує у своїх рукостисканнях, мові тіла. Однак цього разу домінації не було», — зазначила Шершньова.

Реклама

За її словами, Трамп не тягнув руку Путіна до себе, як це робить зазвичай, а, навпаки, погладжував її.

«Це погладжування долоні Путіна досить дивне і нетипове для Трампа і взагалі для дипломатичного світу», — пояснила психологиня.

Вона додала, що цей жест вказує на підлеглу позицію: «я — мінус, ти — плюс». Психологиня також звернула увагу на те, що Трамп підігрував жартам Путіна. Навіть коли той цинічно відмовлявся відповідати на запитання щодо вбивств мирних українців. Це, на думку психологині, є невербальним приєднанням до цинізму Путіна і відсутністю заперечень.

Ще одним показовим моментом стали оплески Трампа. Президент США чекав на Путіна в літаку, а коли той прибув, почав йому аплодувати. Шершньова вважає це жестом нетерпіння та «дитячої радості».

Реклама

«Коли він аплодував, це жест саме нетерпіння, ніби — давай-давай, швидше», — підкреслила вона.

За її словами, міміка Трампа свідчила, що він дуже очікував цієї зустрічі. Білий дім пізніше навіть видалив ці кадри з фінального відео, оскільки вони не відповідали дипломатичному протоколу. Експертка також прокоментувала, що Трамп дозволив Путіну сісти до свого лімузина, що є вкрай нетиповим для протоколу. Це дало Путіну можливість чинити додатковий вплив на Трампа без свідків. Навіть скасування спільного обіду, на думку Шершньової, не збентежило Трампа.

«Всі його дії вказували на те, що він готовий Путіну і дати свій лімузин, і руку тиснути, і робити все, що той йому скаже», — підсумувала психологиня.

Вона припустила, що така поведінка може бути пов’язана з особистими інтересами Трампа, які він прагнув задовольнити на цій зустрічі.

Реклама

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбувся саміт Володимира Путіна та Дональда Трампа.

А вже 18 серпня відбулась зустріч Володимира Зеленського у Білому домі з президентом США.

Тим часом під час цієї зустрічі з журналістами лідер США зробив чимало заяв щодо гарантій безпеки України, військової допомоги і не тільки.