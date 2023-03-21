"Пухка, як місяць": у КНДР критикують зовнішність доньки Кім Чен Ина, бо людям не вистачає їжі – ЗМІ

Громадяни Північної Кореї, які голодують, розкритикували 9-річну Кім Джу Ае – доньку Кім Чен Ина, за те, що вона "пухка, як місяць" та відрізняється від пересічних дітей та людей, які не можуть їсти три рази на день через брак їжі.

Про це пише видання The Daily Mail.

Така реакція в країні виникла після того, як експерти країни озвучили прогнози, що Північній Кореї цього року не вистачатиме 1 мільйона тонн зерна, що становить близько 20% її річної потреби.

Анонімне джерело повідомило ЗМІ, що людей "розлютило", коли вони побачили по телевізору, як офіційно названа "улюблена дитина" Північної Кореї "їсть і добре живе".

"Вона, мабуть, так добре їсть, її обличчя таке біле і пухке, як місяць", - говорять люди.

Оскільки більшість людейу Північній Кореї не можуть харчуватися повноцінно, їхні риси обличчя значно відрізняються, від вигляду доньки лідера КНДР.

Джерело повідомило, що люди були "розгнівані", коли бачили, як "пухке біле обличчя" дитини Кім Чен Ина так часто з’являється в пропагандистських роликах, тоді як діти "пересічних людей" часто залишалися без їжі.

Остання офіційна поява Кім Джу Ае на публіці відбулася разом з її батьком та іншими високопосадовцями партії на відкритті нової вулиці в Пхеньяні 25 лютого 2023 року.

Це була її сьома офіційна публічна поява з того часу, як її вперше побачили на випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети в листопаді 2022 року, що викликало певні припущення, що її, можливо, готують до керівництва династії Кім.

Як пише ЗМІ, північні корейці також критикували "розкішний одяг" Кім Джу Ае та за лицемірство, коли інших карають за слідування "капіталістичній культурі" шляхом дотримання модних тенденцій.

Нагадаємо, Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря – США піднімали винищувачі.

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