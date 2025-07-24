В уряді Бельгії оселився пухнастий "радник": прем’єр-міністр забрав кота з притулку

Кіт Максимус / © 24tv.ua

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У бельгійському уряді з’явився незвичайний, але вже незамінний «радник» — кіт Максимус Тексторіс Пульчер. Його жартома називають ключовим учасником найсерйозніших засідань.

Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив Барт Де Вевера.

Максимус — шотландський висловухий кіт з непростим минулим. Кілька тижнів тому він оселився в офіційній резиденції голови бельгійського уряду. Прем’єр-міністр Бельгії поділився у Мережі, що взяв цього кота з притулку.

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Від вулиці до політики: історія Максимуса

Раніше Максимус жив на вулиці, де підхопив вірус імунодефіциту котів (ВІК). Це означає, що він не може контактувати з іншими котами і повинен жити виключно в приміщенні. Хоча ВІК невиліковний, при належному догляді тварини можуть прожити багато років. Потім він опинився в притулку.

Незважаючи на складний початок життя, Максимус чудово адаптувався до нової, політичної рутини. За словами прем’єра, пухнастий «чиновник» вже встиг активно долучитися до урядової роботи, особливо під час нічних переговорів.

«Він вчасно втручався, висловлюючи скарги, які ідеально підсумовували ситуацію», — з гумором написав прем’єр-міністр, підкреслюючи унікальну роль свого нового підопічного.

Нагадаємо, у США чоловік заразився бубонною чумою від свого домашнього кота. Лише через кілька годин після незначного порізу пальця та контакту з твариною у чоловіка почали з’являтися симптоми «чорної смерті».

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