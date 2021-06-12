Пулітцерівська премія: дівчина, яка зняла на відео вбивство Флойда, отримала спецнагороду

Її відео було використано як доказ в суді.

Дівчина, яка зняла вбивство темношкірого Джорджа Флойда поліцейськими, отримала спеціальну журналістську нагороду "Особлива згадка" ради Пулітцерівської премії.

Про це інформує BBC News.

18-річна Дарнелла Фрейзер ушанована цієї нагородою за мужність.

Її відео було використано як доказ в суді. Також саме цей запис, що потрапила в інтернет, викликала масові протести за расову справедливість.

Зауважимо, що вона випадково побачила вбивство Флойда під час прогулянки зі своїм двоюрідним братом в Міннеаполісі 25 травня 2020 року. Потім дівчина заявила, що почала записувати цей інцидент на свій телефон, тому що побачила людину в жаху, благального зберегти йому життя.

А за висвітлення подій навколо вбивства Джорджа Флойда поліцією Пулітцерівську премію в номінації "Термінові новини" отримала газета Star Tribune.

Додамо, що Пулітцерівська премія — найпрестижніша журналістська премія в США.

Нагадаємо, 25 травня 2020 на Міннеаполісі місцеві поліцейські зупинили машину темношкірого Джорджа Флойда. Поліцейські стверджують, що він чинив опір, проте відео з їх нагрудних камер не були оприлюднені, тому доказів цього немає. Після цього офіцери повалили його на землю і вдягли наручники. Один з копів застосував задушливий прийом — він притиснув чоловіка до землі, натиснувши на шию коліном. За всім цим спостерігали напарники поліцейського і перехожі, які закликали копів схаменутися і перешкодити офіцеру душити людини. Ймовірно, хтось із них і викликав швидку, яка приїхала і забрала Джорджа Флойда без свідомості. До лікарні його привезли вже мертвим. Причина смерті — зупинка серця.

Чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили на наступний день. Дерека Шовін, який душив чоловіка, заарештували.

Американці відреагували на новину миттєво. Попри пандемію коронавірусу, вже на наступний день — 26 травня — люди в Міннеаполісі масово вийшли на вулиці в знак протесту проти жорстокості поліцейських і проти расизму. Слідом за Міннеаполіс протести проти расизму прокотилися по всій країні.

Як повідомлялося, суд присяжних в Міннеаполісі, штат Міннесота, визнав винним за всіма пунктами звинувачення експоліцейського Дерека Шовін, якому інкримінувалося ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда.

Вирок Шовін буде винесено 16 червня. Йому загрожує до 40 років позбавлення волі.

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