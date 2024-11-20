Пункт пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово припиняє роботу: що відбувається

"Паланка-Маяки-Удобне" не працюватиме з 08:00 до 14:00.

На пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою 21 листопада призупинять пропускні операції.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

"З 08:00 по 14:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску "Паланка - Маяки-Удобне" буде відключене електроживлення", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники закликають громадян врахувати цю інформацію та використовувати інші пункти пропуску для перетину кордону між Україною та Молдовою.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомляв, що на кордоні з Угорщиною та Румунією з'являться нові пункти пропуску. Це дозволить розвантажити основні вантажні пункти. Найближчим часом відкриють пункт "Лужанка" для руху порожніх вантажівок, що допоможе розвантажити пункт "Чоп - Захонь".

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