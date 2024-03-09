Пускати лише "білих християн": пропагандист запропонував видворити з РФ іншого пропагандиста – відео

Прихильники Кремля ніяк не розберуться, кому можна жити в РФ.
Цирк на російському телебаченні триває. На це раз в одній із програм Кремля пропагандист Роман Антоновський запропонував відправити на історичну Батьківщину іншого російського пропагандиста – вірменина Геворга Мірзояна.
Відео показав український журналіст Денис Казанський.
Так, Антоновський заявив, що до Росії треба пускати "лише білих християн". А такі як Мірзоян – є шкідниками.
"Якою б не була людина національності, приїжджаючи до Росії, вона має асимілюватися у росіянина… Треба ввести акцент і запровадити візовий режим із Закавказзям, а привозити саме білих, європейських християн", - заявив пропагандист Антоновський.
Нагадаємо, Медведєв скандалить у Telegram одразу після отримання алкоголю з Італії.
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