Пускати лише "білих християн": пропагандист запропонував видворити з РФ іншого пропагандиста – відео

Прихильники Кремля ніяк не розберуться, кому можна жити в РФ.

Цирк на російському телебаченні триває. На це раз в одній із програм Кремля пропагандист Роман Антоновський запропонував відправити на історичну Батьківщину іншого російського пропагандиста – вірменина Геворга Мірзояна.

Відео показав український журналіст Денис Казанський.

Так, Антоновський заявив, що до Росії треба пускати "лише білих християн". А такі як Мірзоян – є шкідниками.

"Якою б не була людина національності, приїжджаючи до Росії, вона має асимілюватися у росіянина… Треба ввести акцент і запровадити візовий режим із Закавказзям, а привозити саме білих, європейських християн", - заявив пропагандист Антоновський.

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