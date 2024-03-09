Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пускати лише "білих християн": пропагандист запропонував видворити з РФ іншого пропагандиста – відео

Пускати лише "білих християн": пропагандист запропонував видворити з РФ іншого пропагандиста – відео

Прапор РФ / Фото: gettyimages.com

Прихильники Кремля ніяк не розберуться, кому можна жити в РФ.

Цирк на російському телебаченні триває. На це раз в одній із програм Кремля пропагандист Роман Антоновський запропонував відправити на історичну Батьківщину іншого російського пропагандиста – вірменина Геворга Мірзояна. 

Відео показав український журналіст Денис Казанський.  

Так, Антоновський заявив, що до Росії треба пускати "лише білих християн". А такі як Мірзоян – є шкідниками.

"Якою б не була людина національності, приїжджаючи до Росії, вона має асимілюватися у росіянина… Треба ввести акцент і запровадити візовий режим із Закавказзям, а привозити саме білих, європейських християн", - заявив пропагандист  Антоновський.

Нагадаємо, Медведєв скандалить у Telegram одразу після отримання алкоголю з Італії.

Читайте також провідні новини дня:

Цирк на росТБ: пропагандист запропонував видворити з РФ іншого пропагандиста

Цирк на росТБ: пропагандист запропонував видворити з РФ іншого пропагандиста

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація