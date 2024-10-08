"Пусть попробуют, мы их ждем": Лукашенко знов прокоментував можливе вторгнення України до Білорусі

Олександр Лукашенко переконаний, що ніхто із серйозних людей, навіть на рівні президента Володимира Зеленського, не думає про те, що треба зайти до Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що влада України не думає про військове вторгнення до Білорусі.

Про це Лукашенко сказав у коментарі на телеканалі "Росія-1", передає кремлівське пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Нехай спробують, ми на них чекаємо. Ніхто з серйозних людей, навіть на рівні президента [Володимира] Зеленського, не думає про те, що треба зайти до Білорусі. Це головний біль дуже серйозний, який призведе до краху взагалі у військовому відношенні київську владу", – зазначив білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав білорусів готуватися до нового президента. Мовляв, він не вічний. Олександр Лукашенко додав, що головне завдання його президентства – не допустити конфлікту в країні, "щоб ця інфекція не перенеслася на нас".

До чого готується Лукашенко і що взагалі відбувається в Білорусі

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