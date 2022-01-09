Пустять лише зі спецквитком: у Венеції від 2022 року обмежують кількість туристів

Пустять лише зі спецквитком: у Венеції від 2022 року обмежують кількість туристів

Квиток коштує 5 євро.

Італійська влада оголосила, що введе обмеження на кількість людей, яких пускатимуть до Венеції, аби зменшити масовий туризм у "місті Каналів".

Про це повідомляє Euronews.

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У 2022 році мандрівники зможуть відвідати місто лише після того, як онлайн забронюють квитки за 5 євро. Вони будуть дійсні лише один день.

"Мета полягає в тому, щоб запобігти одноденному туризму, прибути на один день і виїхати в той же день, стомлюючи місто, і заохочуючи натомість повільний туризм", – пояснила Симоне Вентуріні, заступниця мера міста у сфері туризму.

За потоком відвідувачів будуть стежити 500 камер, постійно транслюючи кадри з вулиць у пошуках туристів з без згаданого квитка. Поліція також зможе встановлювати особи людей в режимі реального часу завдяки даним з мобільних телефонів.

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"Якщо я введу дані в зведеній анонімній формі, ми зможемо точно побачити, хто ці люди: 977 іноземців, 800 італійців, 135 жителів і 139 пасажирів", – розповіла Марія Тереза ​​Маньєро, заступниця начальника поліції Венеції.

Однак система також налаштована на те, щоб місцеві жителі могли вільно пересуватися.

До цього часу площами Венеції могли прогулюватися близько 100 000 туристів щодня. Але за новими правилами, очікується, ця кількість зменшиться.

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