"Путін - агресор": пів сотні країн світу засудили вето на резолюцію ООН щодо війни Росії

Путіна звинувачують у порушенні міжнародного права.

У суботу, 25 лютого, 50 країн світу виступили із спільною заявою, засудивши вето на резолюцію ООН щодо війни Росії проти України.

Заява опублікована на сайті місії США при ООН.

"Президент Путін вирішив порушити суверенітет України. Президент Путін вирішив порушити міжнародне право. Президент Путін вирішив порушити статут ООН. Президент Путін вирішив скинути бомби на Київ, щоб змусити сім'ї запихати своє життя в рюкзаки та ховатися на станціях метро. Президент Путін тут – агресор. Там немає жодного середнього", – йдеться у заяві, яку зачитала посол США Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, Росія зловжила своєю владою, наклавши вето на резолюцію щодо війни.

"Але Росія не може накласти вето на наші голоси. Росія не може накласти вето на український народ. Росія не може накласти вето на свій народ, який протестує проти цієї війни на вулицях. Росія не може накласти вето на Статут ООН. Росія не може і не Ми дякуємо державам-членам, які підписалися як співавтори цієї резолюції, за підтримку України та Статуту ООН сьогодні Ми винесемо це питання на розгляд Генеральної Асамблеї, де російське вето не діє, і країни світу продовжать притягувати Росію до відповідальності ", - наголосила вона.

Заява була зачитана від імені Албанії, Антигуа та Барбуди, Австралії, Австрії, Бельгії, Беліза, Болгарії, Канади, Колумбії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данія, Домініканської Республіки, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Гватемали, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Кувейту, Латвії, Лесото, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Мікронезії, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Палау, Польщі, Румунії, Португалії , Словенії, Іспанії, Швеції, України, Великої Британії та США.