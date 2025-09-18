ТСН у соціальних мережах

Путін анонсував прихід до влади в Росії головорізів "СВО"

Господар Кремля вважає, що учасники війни в Україні зроблять «позитивний внесок» в російську політику.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що новою «зміною» у владі держави-агресорки повинні стати воєнні злочинці, які були учасниками бойових дій в Україні.

Таку заяву господаря Кремля на зустріч із лідерами фракцій Держдуми РФ, цитують пропагандисти російського агентства ТАСС.

Путін стверджує, що колишні головорізи «спеціальної військової операції», як називають війну в Україні у Москві, зроблять «позитивний внесок у роботу політичних партій і на місцях, і в центрі, у Державній Думі, у федеральних органах влади».

«Таких людей треба висувати на керівні посади. Це буде наша зміна. Ось про це ми маємо подумати», - сказав головний воєнний злочинець Росії.

Раніше господар Кремля заявив російським пропагандистам, що «постійно» думає про те, хто буде його наступником, і нібито має список кандидатів, які могли б очолити Росію після його відходу із посади.

Як відомо, Володимир Путін, який відбув президентський термін чотири рази, «обнулився» через зміни в Конституції, щоб отримати можливість правити Росією до 2036-го. На той час йому має виповнитись 84 роки.

Нагадаємо, під час недавнього візиту до Китаю в приватній розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном Путін обговорив тему можливості продовжити життя до 150 років.

