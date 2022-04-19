Путін бачив звернення кума Медведчука, але ніяк не відреагував — Пєсков

Президент країни-агресорки Володимир Путін наразі ніяк не відреагував на благання Медведчука обміняти його на тих, хто сьогодні перебуває в Маріуполі.

Попри те, що у Кремлі бачили звернення затриманого в Україні Віктора Медведчука до президентів Росії та України, прохання обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі наразі залишилось без жодної реакції.

Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське виданя Интерфакс.

"Бачили (звернення Віктора Медведчука - ред.), жодної реакції (Володимира Путіна – ред.) зараз немає", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, ввечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

У понеділок, 18 квітня, колишній нардеп звернувся до Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

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