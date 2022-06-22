Путін "бальзамує себе живцем": у Росії говорять про погіршення здоров’я очільника Кремля

Путін "бальзамує себе живцем": у Росії говорять про погіршення здоров’я очільника Кремля

У РФ знов обговорюють стан здоров'я Володимира Путіна і плани "наслідування".

Росіяни дедалі більше обговорюють здоров’я свого президента Володимира Путіна та особистість його можливого наступника.

Західні експерти припускають, що немає "безпосередньої загрози" владі російського президента з боку еліти чи громадськості, але про його майбутнє дедалі "більше балачок", пише Mirror.

"Хоча втрата підтримки пана Путіна, швидше за все, стане занадто пізно, щоб швидко закінчити українську війну, чиновник сказав, що все частіше говорять про те, хто його замінить. Тим часом, прессекретар російського диктатора заявив ЗМІ, що той "вчора грав у хокей", - пише видання.

Аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк уважає, що Володимир Путін "бальзамує себе живцем" за допомогою ботоксу.

"Є більше балаканини про його здоров’я, більше спекуляцій про наступництво", - сказав експерт.

Водночас видання зазначає, що Путін, імовірно, поки не втратить підтримку, тому війна в Україні ще триватиме.

"Один із моїх знайомих сказав мені, що президент Путін дійсно виглядає втомленим і трохи застарим, але він відтягнув свою країну на 40 років назад за чотири місяці", - заявив він також.

На думку західних чиновників, президентські вибори 2024 року "виглядають цікавіше, ніж шість місяців тому".

"Шкода, якої він завдає становищу Росії у світі, російській економіці, майбутньому Росії матиме політичні наслідки", - сказав один із них.

"Я гадаю, що потенційна можливість - 2024 рік, якщо вибори справді відбудуться. Але росіянам подобаються їхні вибори, навіть якщо їм подобається ними керувати", - зазначив західний чиновник.

Те, що Кремль не перейменував своє вторгнення в Україну зі "спецоперації" на "війну", на думку чиновників, свідчить про високу нервозність щодо того, як прості росіяни ставляться до конфлікту.

Чиновники вважають, що в Росії все ж відбудеться масова мобілізація, під час якої уряд вербуватиме людей із бідних регіонів для участі у бойових діях в Україні.

Але Москва занепокоєна цим, оскільки це було б визнанням невдачі того, що мало стати блискавичним вторгненням.

Тим часом прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков спробував спростувати чутки про погане здоров’я Путіна.

"Я можу вам сказати одне, що вчора, я знаю, вдень він дійсно грав у хокей", - передає заява Пєскова NBC News 21 червня Sky News.

Читайте також: