"Путін – бандит!": Байден закликав конгресменів негайно ухвалити законопроєкт про допомогу України

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 15 березня, заявив, що Конгрес США має негайно схвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку, який передбачає надання фінансової допомоги Україні. З такою заявою Байден виступив під час заходу у Капітолії на честь зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, на якому також був присутній спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон.

Про це пише видання Голос Америки.

Під час виступу президент США наголосив, що "де б не відбувалося прагнення до свободи, де б не було заклику до прогресу, люди в усьому світі завжди можуть розраховувати на те, що Ірландія та Сполучені Штати будуть на їхньому боці."

Захід відбувся під назвою "Обід друзів Ірландії" і став нагодою для нових заяв щодо підтримки України.

Байден також заявив, що "сповнений рішучості" продовжувати робити свій внесок у допомогу Україні й закликав усіх присутніх "протистояти Володимиру Путіну".

"Я переконаний, що переважна більшість ... членів Конгресу готова виконати свою роль, і я продовжую закликати кожного члена в цій залі протистояти Володимиру Путіну. Він – бандит!" – сказав Байден.

Президент США також закликав конгресменів "негайно надіслати" йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку, що передбачає виділення додаткових коштів для України, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Гази.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також виступив з промовою, проте говорив тільки про "мир у світі" і жодним словом не згадав Україну.

"Нині в багатьох сенсах на наших серцях важко..., тому що стабільність перебуває під загрозою в Європі та на Близькому Сході, а наші союзники та друзі, такі як Ізраїль і Тайвань, продовжують боротися за своє право на існування. І я знаю, що всі в цій залі віддані одному й тому ж, ми знаємо, що всі ми повинні відстоювати національний суверенітет і працювати заради миру", – заявив Джонсон.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон виступив з ініціативою допомагати Україні лише в позику чи лендліз. Проте Білий Дім вважає такий формат недоцільним.

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